Певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, удивила своим видом на первом за семь лет концерте в Украине

Уроженка Черновицкой области выступила в одном из ночных клубов Одессы.

Лорак сменила несколько нарядов за вечер. Она была и в золотистом мини-платье с бахромой, черном блестящем комбинезоне и в белом костюме состоящем из топа и экстра-коротких шортиков с высокой талией. Именно последний образ раскритиковали в Сети.

«Неужели обязательно в трусах надо. Неужели одеть красивый костюм нельзя?», «Нужно же выделится чтобы никак у всех 😂 пусть даже ужасно», «Танцы в трусах с высокой посадкой… блин что за наряды в моде...», «Не надевайте больше эти рейтузы.... Пожалуйста», «Наряд как-будто бельишко», «Что-то Ани в трусах на сцене», «Каролина неземной красоты женщина! Но белые трусы как памперс(( некрасиво», «Ну можно же одеться! Что за вид», «Черти в чем выступает», «Что это вы уже в купальнике выступаете», - писали в комментариях.

Напомним, Лорак оказалась в объятиях украинского ведущего, фото: "Очень похож на Филиппа Киркорова".

А еще Politeka сообщала, что экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно засветился с киевской любовницей.

Также Politeka писала, что Ани Лорак в шелковой рубашке и под фильтрами озадачила "новой внешностью".