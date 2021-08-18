Певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, удивила своим видом на первом за семь лет концерте в Украине
Уроженка Черновицкой области выступила в одном из ночных клубов Одессы.
Лорак сменила несколько нарядов за вечер. Она была и в золотистом мини-платье с бахромой, черном блестящем комбинезоне и в белом костюме состоящем из топа и экстра-коротких шортиков с высокой талией. Именно последний образ раскритиковали в Сети.
«Неужели обязательно в трусах надо. Неужели одеть красивый костюм нельзя?», «Нужно же выделится чтобы никак у всех 😂 пусть даже ужасно», «Танцы в трусах с высокой посадкой… блин что за наряды в моде...», «Не надевайте больше эти рейтузы.... Пожалуйста», «Наряд как-будто бельишко», «Что-то Ани в трусах на сцене», «Каролина неземной красоты женщина! Но белые трусы как памперс(( некрасиво», «Ну можно же одеться! Что за вид», «Черти в чем выступает», «Что это вы уже в купальнике выступаете», - писали в комментариях.
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