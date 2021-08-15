Популярная певица Ани Лорак, уехавшая жить и работать в РФ, показала очередной новый образ в машине

Ани Лорак не появляется даже в своих Стори без макияжа и прически. Поскольку звезда не хочет показывать себя натуральной и естественной, она перед камерой показывается только в «полной боевой готовности».

В этот раз во время очередной поездки в машине звезда записала короткое обращение к поклонникам и удивила внешностью с заметным золотистым загаром после отпуска. С отросшей челкой, чуть завитой по бокам, с фильтром и макияжем артистка попыталась выглядеть как можно более естественно. Именно в такие моменты поклонники и не узнают их исполнительницу.

По словам Лорак, которая часто слышит вопросы о секретах ухода за собой, она готова пересмотреть свой план питания, урезать калории и даже голодать, лишь бы сбросить вес. Когда звезда знает, что набрала лишнего, она садится на специальную диету.

Отметим, Ани Лорак 42 года, однако благодаря тщательному уходу звезда не выглядит на свой возраст.

В сети ходит масса слухов об "уколах красоты" артистки, но сама же она выделяет несколько секретов, которые помогают ей поддерживать молодость. Причем она все еще отрицает очевидное вмешательство косметолога, даже несмотря на то, что следы "работы" уже не раз замечали сами фанаты.

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