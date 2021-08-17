Певица Ани Лорак появилась в компании ведущего Алексея Дивеева-Церковного на концерте в Одессе

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак давно уехала из Украины, чтобы построить карьеру в России и там жить. Но недавно красотка решила дать концерт в Одессе, после большого перерыва. На одной из фан-страничек певицы появилось фото, где Лорак в Украине.

На снимке можно увидеть певицу в платье. Красотка стояла в обнимку с ведущим Алексеем Дивеев-Церковный.

"Ани Лорак & Алексей Дивеев-Церковный

ITAKA Beach Resort & Night Club / Odessa , Ukraine 16.08.2021", - написано было под фото.

Фанаты поставили более 800 лайков и написали комментарии:

"Хорошо смотрятся", "Очень похож на Филиппа Киркорова", "Филя", "Точно и я так увидела, очень похож с Филиппом Киркоровым", "Красотка", "Не узнать Дивеева-Церковного", "Я подумала, что Киркоров", "Как на Киркорова похож", "Обалдеть", "Я в шоке, я не видел его, ещё со времен, когда он вёл погоду, ещё в 90-х, в жизни его не узнал бы, помню его молодым пацаном".

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