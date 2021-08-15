Популярная певица Ани Лорак, уехавшая жить и работать в РФ, часто удивляет сеть кадрами перед концертами

Певица Ани Лора привыкла показывать у себя в Инстаграм различные кадры, на которых удачно подчеркивает собственную привлекательность. Причем на всех фото, что звезда показывает в сети, она всегда позирует только с макияжем и в модной одежде.

И этот раз не стал исключением, Лорак решила похвастаться луком перед очередной съемкой. В гримерке Каролина показала довольно смелый образ с комбинезоном.

Так, на двух кадрах в Стори Лорак позировала в силуэтном комбинезоне, подчеркнувшем ее пышные формы. Звезда часто выбирает черное, поэтому дополняет наряды украшениями и пышной укладкой. Пикантности образу добавило смелая зона декольте, намеренно открытая в расстегнутом костюме.

Также Лорак показала селфи, сделанное в авто. Фотографируясь, камеру певица подняла вверх, делая ракурс еще более интересным.

«Каролиночка ты наша Дива… Дива мира», «безумно красивая😍 и вам хорошего вечера, Каролина❤», «У вас такая фигура,смотрю и глаз не оторвать», «Каролиночка, такая хорошенькая😍❤️ прелесть😍 зеленоглазка любимая😍💚 Какие же у Вас красивейшие глаза💚 невозможно не влюбиться», - пишут в комментариях.

Напомним, что Лорак впечатлила фигурой в мини-платье из одних блесток: фото красотки.

Ранее Politeka писала, что Ани Лорак засветила свою "сестру"-блондинку: "Моя лучшая...".

Также Politeka сообщала, что Лорак в мини- платье зажгла на сцене с красавчиками в кожаных костюмах.