Популярна співачка Ані Лорак, яка поїхала жити і працювати в РФ, згадала про рідну країну і позрдавила Україну зі святом
24 серпня українці традиційно святкують День Незалежності України, влаштовуючи масштабні заходи. Приєднатися до привітань в мережі вирішила і Ані Лорак, яка поїхала жити в і працювати в РФ.
Причому зараз співачка бере участь в російському фестивалі «Нова хвиля» в Сочі, звідки і запостила нове фото з вінком на голові. Настільки неоднозначний вчинок викликав сварку в мережі серед фанатів, які розкритикували знаменитість і її ставлення до свята.
"З Днем народження, Україно! 💙 💛 "- написала Лорак під кадром.
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Ось що пишуть в мережі користувачі:
"Красуня❤; яка гарненька Україночка, З Днем Незалежності! ❤ ️ ; яка гарна 😍; найкрасивіша українка! 💛 ; Зніми це, це не твоє !!!; Не розумію що їй вистачало ....; усть сидить там де її люблять, вона вибрала сім'ю, Росію свою; пише це з Сочі...; не забула ще рідну мову? Вже не вражає".
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