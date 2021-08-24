Популярна співачка Ані Лорак, яка поїхала жити і працювати в РФ, згадала про рідну країну і позрдавила Україну зі святом

24 серпня українці традиційно святкують День Незалежності України, влаштовуючи масштабні заходи. Приєднатися до привітань в мережі вирішила і Ані Лорак, яка поїхала жити в і працювати в РФ.

Причому зараз співачка бере участь в російському фестивалі «Нова хвиля» в Сочі, звідки і запостила нове фото з вінком на голові. Настільки неоднозначний вчинок викликав сварку в мережі серед фанатів, які розкритикували знаменитість і її ставлення до свята.

"З Днем народження, Україно! 💙 💛 "- написала Лорак під кадром.

Ось що пишуть в мережі користувачі:

"Красуня❤; яка гарненька Україночка, З Днем Незалежності! ❤ ️ ; яка гарна 😍; найкрасивіша українка! 💛 ; Зніми це, це не твоє !!!; Не розумію що їй вистачало ....; усть сидить там де її люблять, вона вибрала сім'ю, Росію свою; пише це з Сочі...; не забула ще рідну мову? Вже не вражає".

Нагадаємо, що Ані Лорак без макіяжу і в білосніжному халаті змусила собі заздрити

Як повідомляла Politeka, Лорак в надто короткій сукні запалила на сцені з красунчиками в шкірі

Також Politeka писала, що Ані Лорак без макіяжу і в білосніжному халаті змусила собі заздрити