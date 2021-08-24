Популярная певица Ани Лорак, уехавшая жить и работать в РФ, вспомнила о родной стране и позрдавила Украину с праздником
24 августа украинцы традиционно празднуют День Независимости Украины, устраивая масштабные мероприятия. Присоединиться к поздравлениям в сети решила и Ани Лорак, уехавшая жить в и работать в РФ.
Причем сейчас певица участвует в российском фестивале «Новая волна» в Сочи, откуда и запостила новое фото с венком на голове. Столь неоднозначный поступок вызвал ссору в сети среди фанатов, раскритиковавших знаменитость и ее отношение к празднику.
«С Днем рождения, Украина! 💙💛» - написала Лорак под кадром.
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Вот что пишут в сети пользователи:
«Красотка❤; Какая хорошенькая украиночка, с Днем Независимости! ❤️; какая красивая 😍; самая красивая украинка! 💛; Сними это, это не твое !!!; Не понимаю что ей хватало ....; усть сидит там где ее любят, она выбрала семью, Россию свою; пишет это из Сочи...; не забыла еще родной язык? Уже не впечатляет».
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