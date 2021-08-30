Сложно не отметить, насколько роскошно выглядит певица – у Поляковой в буквальном смысле идеальные формы
Как сообщает Politeka.net, Оля Полякова умеет удивлять и восхищать поклонников яркими образами и изменениями во внешности. Недавно на концерте в честь 30-й годовщины Независимости Украины звезда появилась в виде белого лебедя, а теперь поразила образом на концерте в Хмельницком.
Кадрами с концерта она поделилась в Instagram.
На сцену она вышла в экстремально соблазнительном образе. На исполнительнице – облегающий латексный купальник бирюзового цвета. Латекс блестит, притягивая взгляды к наряду своей обладательницы. Образ довершают серебряные босоножки, а также причудливая корона-кокошник на голове Поляковой.
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Со сцены она успела передать привет украинской телеведущей Леси Никитюк и ее родителям.
"Вы мне как родные, Мы соседи. Еще у нас есть общая подружка. Леся Никитюк. Она вчера была здесь, но меня не дождалась. Но я знаю, что здесь ее родители. Так что давайте им похлопаем", - заявила Полякова.
На послание Поляковой обратила внимание Леся Никитюк, которая опубликовала кадры выступления певицы. При этом она подписала их: "Моя бусинка, люблю". И в конце надписи оставила смайлик.
Напомним, Полякова больше не "Королева ночи", украинцы ахнули от новой Оли.
А еще Politeka писала, что Полякову прорвало после Дня Независимости, высказала все, что думает.
Также Politeka сообщала, что Полякова после громкого конфликта с Кароль высказалась о ее вокальных данных.