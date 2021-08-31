Певица Оля Полякова променяла квартиру в центре Киева на тихую жизнь в своем поместье на полустрове
Так, 37-летняя артистка уже много месяцев живет в особняке в поселке Старое в 80 км от столицы. Ее поместье находится на огромной территории, и окружено с одной строны рекой, а с другой - густым лесом. Большой дом построен из финского бруса, кроме того на участке есть еще летний домик с панорамными окнами, открытый бассейн, баня, конюшня, ферма с козочками и даже огород, где певица выращивает фрукты и овощи.
К слову, во время локдауна певица в два раза расширила особняк, достроив апартаменты на два этажа и три комнаты с персональным входом для своей мамы.
По суше до поместья не добраться, поэтому Полякова пользуется собственной яхтой, причем их у нее две. В своих новых "сториз" в Инстаграм артистка показала, как мчит домой на яхте, пытаясь успеть до грозы, передает Politeka.net.
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На следующих кадрах Оля, благополучно добравшаяся домой, показала разбушевавшуюся стихию.
"Боже, посмотрите, как фантастически... Тут сумасшедшая гроза, а там солнце. Боюсь, чтобы меня не грохнуло!", - делится впечатлениями Полякова, наблюдая за уникальным природным явлением с собственного причала.
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