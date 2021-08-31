Певица Оля Полякова променяла квартиру в центре Киева на тихую жизнь в своем поместье на полустрове

Так, 37-летняя артистка уже много месяцев живет в особняке в поселке Старое в 80 км от столицы. Ее поместье находится на огромной территории, и окружено с одной строны рекой, а с другой - густым лесом. Большой дом построен из финского бруса, кроме того на участке есть еще летний домик с панорамными окнами, открытый бассейн, баня, конюшня, ферма с козочками и даже огород, где певица выращивает фрукты и овощи.

К слову, во время локдауна певица в два раза расширила особняк, достроив апартаменты на два этажа и три комнаты с персональным входом для своей мамы.

По суше до поместья не добраться, поэтому Полякова пользуется собственной яхтой, причем их у нее две. В своих новых "сториз" в Инстаграм артистка показала, как мчит домой на яхте, пытаясь успеть до грозы, передает Politeka.net.

На следующих кадрах Оля, благополучно добравшаяся домой, показала разбушевавшуюся стихию.

"Боже, посмотрите, как фантастически... Тут сумасшедшая гроза, а там солнце. Боюсь, чтобы меня не грохнуло!", - делится впечатлениями Полякова, наблюдая за уникальным природным явлением с собственного причала.

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