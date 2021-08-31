Создатели "Маски" заинтриговали намеками о втором герое нового сезона гипершоу
Как пишет Politeka.net, недавно стартовали съемки нового сезона популярного шоу "Маска", которое будут транслировать на телеканалах "1+1" и "Украина". Судьями стали певцы NK, Оля Полякова, Олег Винник, Дзидзьо и Андрей Данилко. Ведущим будет Владимир Остапчук.
На официальной странице шоу в Instagram уже успели рассекретить первого героя – им стала необычная маска "Скандал".
Недавно создатели "Маски" намекнули поклонникам на второго героя шоу и опубликовали загадочное видео.
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"ОТГАДАЙ героя второго сезона шоу МАСКА! 😎 В видео спрятаны подсказки, смотрите внимательно и пишите свои догадки в комментариях 👇 ", - написали на странице.
Поклонники сразу же начали писали о своих догадках в комментариях.
"Похоже на бабочку 😍 ", "Хамелеон, бабочка 😍👏 ", "Жарптица или инопланетянин", " бабочка? 😁 ", "Бабочка", " бабочка, фея, ангел? Могу заложиться под этой маской будет Тина Кароль ❤️😍❤️ ", "Точно бабочка 🔥 ", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Полякова в необычном платье и без кокошника заставили "ахнуть" Никитюк, Дорофеєву и других звезд: "Ольчик, ты...".
Напомним, что Каменских вдалеке от Потапа сняли в обществе Дзидзьо: "кайфовали по полной".
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