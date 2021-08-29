Несподіваний кадр з Настею Каменських і Дзідзьо з'явився в мережі
Як повідомляє Politeka.net, вже зовсім скоро відбудеться прем'єра другого сезону гіпершоу "Маска"! Нещодавно стали відомі імена зіркових детективів - Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Дзідзьо та Андрій Данилко.
Дзідзьо у своєму Instagram показав миле фото в компанії Каменських, яке було зроблено за лаштунками шоу.
Зірки притиснулися один до одного і позують на камеру. Настя посилає повітряний поцілунок шанувальникам, а Дзідзьо посміхається щасливо, явно радіючи поверненню до зйомок гучного проекту.
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Каменських підкреслила струнку фігуру облягаючою сукнею яскраво-салатового кольору з глибоким декольте і цікавою горловиною у вигляді чокера. Волосся Настя розпустила по плечах. Не забула вона і про гарний макіяж з акцентом на очі.
Дзідзьо вибрав наймодніший фасон костюма: жакет-оверсайз, зшитий з яскравого жовтого латексу. Образ доповнили чорна футболка, а також ще одна сорочка в тон до вбрання - він залишився вірний своїй любові до багатошаровості.
Мила парочка виглядала такими щасливими, класними і стильними. Видно, що вони кайфували на зйомках по-повній.
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