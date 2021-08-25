Популярна українська співачка Оля Полякова виступила на Дні Незалежності в неймовірному костюмі із пір’я

Як пише Politeka.net, 37-річна виконавиця Ольга Полякова виступала на концерті до Дня Незалежності "Незалежність в нашій ДНК" у дуже незвичному для себе образі. Зазвичай Полякова виступає у дуже відвертих сукнях і обов’язково з кокошником на голові, а цього разу співачка одягла білосніжне плаття і такий же головний убір, які пошили з пір’я.

На концерті Полякова співала пісню із репертуару Таїсії Повалій "Чарівна скрипка". Пізніше у своєму Instagram виконавиця подякувала організатору Катерині Царик за концерт та розповіла, як шили її костюм. За її словами, елегантний наряд створив відомий дизайнер Андре Тан.

"Для мого номера @andre_tan_official cпеціально створював легке, витончене плаття, яке б нагадувало тендітну птицю, а головний убір доповнював весь образ. У пошитті було використано 70 метрів пір'я, кожен ярус на корсеті і головному уборі викладений, скомпонований по довжині пера і зшитий вручну", - розповідає Полякова.

Публікацію співачки прокоментували не тільки шанувальники, а й колеги по цеху та відомі зірки, зокрема Леся Нікітюк, Надя Дорофеєва, Лілія Подкопаєва та Соня Плакидюк.

"Ольчик, ти була чудова ❤️", - написала фотографиня Соня Плакидюк.

Рaніше Politeka писaлa, що Оля Полякова в пір'ї замість кокошника вирішила переспівати Таїсію Повалій, відео: "Загубила..."

Нагадаємо, що дочка Полякової з новим хлопцем нарвалася на критику через особисте відео: "Тільки мамі не показуй".

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