Ведущий популярного шоу "Маска-2"Владимир Остапчук рассказал о прекращении съемок

Как пишет Politeka.net, недавно стартовали съемки второго сезона популярного шоу "Маска", которое будут транслировать на телеканалах "1+1" и "Украина". Подробностями из съемочного павильона часто делится ведущий "Маски" Владимир Остапчук в своем Instagram.

На этот раз шоумен рассказал, что из-за сильной грозы, которая бушевала 30 августа в Киеве, съемки шоу пришлось приостановить.

"У нас в павильоне был слышен гром, пришлось остановить съемку", - сказал Остапчук.

Также ведущий шоу показал, что добираться домой ему пришлось после непогоды, на дорогах было очень много воды, поэтому все машины двигались очень медленно.

"Народ, это потоп! Гроза закончилась где-то час назад. Я такого давно не помню", - говорит Владимир.

Ранее Politeka писала, что ослепительная Полякова покрутила своими богатствами перед Винником и скромником Данилко: "Маска!".

Напомним, что жена Остапчука неожиданно вызверилась на украинцев за намек об "обманщике" мужа: "не бесите меня!".

A еще Politeka сообщала, что страстный поцелуй Поляковой и DZIDZIO на шоу "Маска" не на шутку разозлил украинцев: "+ ковид получим".