Популярне шоу "Маска", яке так полюбили українські глядачі завершилося, але кумедні кадри продовжують потрапляти в Мережу

Черговим таким став поцілунок між детективами на проекті співачкою Ольгою Поляковою і DZIDZIO, які злилися в пристрасному поцілунку на радість глядачам, передає Politeka.net.

У пабліку соцмережі Інстаграм, присвяченому шоу Маска розмістили кадр з поцілунком відомих зіркових детективів. Михайло Хома (DZIDZIO), у своєму яскравому образі і Оля Полякова, не менш епатажна, які як відомо сиділи поруч, вирішили підігріти інтерес до шоу поцілунком.

Михайло предлоложіл: "Давай поцілуємося!", і вони приготувалися до пристрасного поцілунку, проте лише доторкнулися один до одного. Настя Каменських, яка сиділа по праву руку від DZIDZIO в цей час розглядала повідомлення в телефоні.

У пабліку прокоментували кадри словами:

"Друзі, не відмовляйте собі в задоволенні приймати емоційні рішення. Тому що вони про любов 🖤. Дивіться виступи героїв і веселі моменти шоу на YouTube-каналі «Маска. Україна"."

Шанувальникам сподобалося кумедне відео, хоча особливої активності на сторінці вже не спостерігається, вони написали:

" + Ковид отримаємо!", "Не, нормально😂", " я вас ДУЖЕ ПРОШУ зробити ПРОДОВЖЕННЯ ШОУ 🎭!",- написали фанати шоу.

Нагадаємо, що Полякова показала, як розважається з Хіменес-Браво з "Майстер Шеф": "до чого дійшла, нічим не гребує"

Як повідомляла Politeka DZIDZIO в костюмі засвітився під ручку із зіркою "Вечірнього Кварталу" Оленою Кравець: "буде дуже-дуже"

Також Politeka писала, що "Шлюб DZIDZIO тріщить по швах?": Михайло Хома видав Осадчій, що відбувається в його родині