Популярное шоу "Маска", которое так полюбили украинские зрители завершилось, но забавные кадры продолжают попадать в Сеть

Очередным таким стал поцелуй между детективами на проекте певицей Ольгой Поляковой и DZIDZIO, которые слились в страстном поцелуе на радость зрителям, передает Politeka.net.

В паблике соцсети Инстагарм, посвященному шоу Маска разместили кадр с поцелуем известных звездных детективов. Михаил Хома (DZIDZIO), в своем ярком образе и Оля Полякова, не менее эпатажная, которые как известно сидели рядом, решили подогреть интерес к шоу поцелуем.

Михаил предлоложил: "Давай поцелуемся!", и они приготовились к страстному поцелую, однако лишь прикоснулись друг к другу. Настя Каменских, которая сидела по правую руку от DZIDZIO в это время рассматривала сообщения в телефоне.

В паблике прокомментировали кадры словами:

"Друзья, не отказывайте себе в удовольствии принимать эмоциональные решения. Потому что они о любви 🖤. Смотрите выступления героев и веселые моменты шоу на YouTube-канале «Маска. Украина"."

Поклонникам понравилось забавное видео, хотя особой активности на страничке уже не наблюдается, они написали:

" + Ковид получим!", "Не, нормально😂", "Я ВАС ДУЖЕ ПРОШУ ЗРОБІТЬ ПРОДОВЖЕННЯ ШОУ 🎭!", - написали фанаты шоу.

Напомним, что Полякова показала, как развлекается с Хименес-Браво из "Мастер Шеф": "До чего дошла, ничем не брезгует"

Как сообщала Politeka DZIDZIO в костюме засветился под ручку со звездой "Вечернего квартала" Еленой Кравец: "Будет очень-очень"

Также Politeka писала, что "Брак DZIDZIO трещит по швам?": Михаил Хома выдал Осадчей, что происходит в его семье