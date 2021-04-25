Популярное шоу "Маска", которое так полюбили украинские зрители завершилось, но забавные кадры продолжают попадать в Сеть
Очередным таким стал поцелуй между детективами на проекте певицей Ольгой Поляковой и DZIDZIO, которые слились в страстном поцелуе на радость зрителям, передает Politeka.net.
В паблике соцсети Инстагарм, посвященному шоу Маска разместили кадр с поцелуем известных звездных детективов. Михаил Хома (DZIDZIO), в своем ярком образе и Оля Полякова, не менее эпатажная, которые как известно сидели рядом, решили подогреть интерес к шоу поцелуем.
Михаил предлоложил: "Давай поцелуемся!", и они приготовились к страстному поцелую, однако лишь прикоснулись друг к другу. Настя Каменских, которая сидела по правую руку от DZIDZIO в это время рассматривала сообщения в телефоне.
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В паблике прокомментировали кадры словами:
"Друзья, не отказывайте себе в удовольствии принимать эмоциональные решения. Потому что они о любви 🖤. Смотрите выступления героев и веселые моменты шоу на YouTube-канале «Маска. Украина"."
Поклонникам понравилось забавное видео, хотя особой активности на страничке уже не наблюдается, они написали:
" + Ковид получим!", "Не, нормально😂", "Я ВАС ДУЖЕ ПРОШУ ЗРОБІТЬ ПРОДОВЖЕННЯ ШОУ 🎭!", - написали фанаты шоу.
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