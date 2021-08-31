Популярна співачка Оля Полякова показала своє вбрання в компанії Олега Винника та Андрія Данилка на зйомках шоу "Маска"

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською артисткою. Раніше повідомлялося, що співачка стала однією із зіркових суддів-детективів на шоу "Маска". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Так, артистка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга показує шикарне світловідбиваюче Срібне плаття.

"Ну все, я вигулюю твоє плаття на шоу "Маска"! ",- розповіла співачка.

Свій образ артистка доповнила масивними шпильками, якими покрита половина волосся.

Варто відзначити, що нещодавно стали відомі зіркові судді-детективи нового сезону шоу "Маска". Серед них також Настя Каменських, Олег Винник, Дзідзьо та Андрій Данилко.

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