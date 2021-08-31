Популярная певица Оля Полякова показала свой наряд в компании Олега Винника и Андрея Данилко на съемках шоу "Маска"

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской артисткой. Ранее сообщалось, что певица стала одной из звездных судей-детективов на шоу "Маска". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

Так, артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга показывает шикарное светоотражающее серебряное платье.

"Ну всё, я выгуливаю твоё платье на шоу "Маска"! ", - рассказала певица.

Свой образ артистка дополнила массивными заколками, которыми покрыта половина волос.

Стоит отметить, что недавно стали известны звездные судьи-детективы нового сезона шоу "Маска". Среди них также Настя Каменских, Олег Винник, Дзидзьо и Андрей Данилко.

Ранее сообщалось, в сети раскрыли подробности нового сезона шоу "Маска", украинцы возмущены: "Почему так..."

Также, DZIDZIO в броском образе засветил Винника на съемочной площадке "Маски": "Лучшие мужчины государства"

Politeka рассказывала, Винник возвращается на ТВ, кем стал повелитель "волчиц": "Жду только ради Олега"