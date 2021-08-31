Популярная певица Оля Полякова показала свой наряд в компании Олега Винника и Андрея Данилко на съемках шоу "Маска"
Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской артисткой. Ранее сообщалось, что певица стала одной из звездных судей-детективов на шоу "Маска". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
Так, артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга показывает шикарное светоотражающее серебряное платье.
"Ну всё, я выгуливаю твоё платье на шоу "Маска"! ", - рассказала певица.
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Свой образ артистка дополнила массивными заколками, которыми покрыта половина волос.
Стоит отметить, что недавно стали известны звездные судьи-детективы нового сезона шоу "Маска". Среди них также Настя Каменских, Олег Винник, Дзидзьо и Андрей Данилко.
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