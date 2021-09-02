Украинцы бурно отреагировали на презентацию новой героини второго сезона шоу «Маска», объявив ее образ самым красивым на шоу

Как известно, ранее стартовали съемки новых эпизодов понравившегося многим проекта, в котором команде звездных детективов нужно отгадывать, кто из знаменитостей скрывается за тем или иным экстравагантным образом.

Как пишет Politeka.net, на этот раз на официальной странице шоу в Инстаграм представили новую участницу 2-го сезона. Ей стала маска по имени Фея. Наряд для этого образа вышел действительно роскошным: разноцветное плотное платье, сияющее боди, огромные крылья и карнавальная маска.

«Знакомьтесь с новой героиней шоу Маска! Яркая Фея!..Эта идеальная леди точно станет звездой нашей сцены и добрым другом для каждого зрителя. Сверкающий образ создала художница по костюмам Леся Патока. На шлеме Феи сверкают более 2000 камней, вес ее крыльев - 10 килограммов, а их размах - 2,5 метра», - говорится в сообщении.

В комментариях украинцы пришли в восторг от костюма и тут же принялись гадать, кто может под ним скрываться. Стоит отметить, что пока мнения на этот счет сильно расходятся.

«Это лучшая маска», «Да, на Полякову смахивает, но это точно не она», «бомбезная фея», «Злата Огневич», «Екатерина Бужинская», «Сразу подумала Лида Ли а – ассоциации», «Это Екатерина Кухар или Анна Ризатдинова», «Камалия», «Тина Кароль», «Какая красивая героиня. Боже, невероятная маска. Это видимо будет моя любимица в этом сезоне», - пишут люди.

Напомним, новый герой шоу «Маскарад-2» очаровал публику, первые фото костюма.

Как сообщала Politeka, съемки нового сезона "Маска" экстренно прервали, выяснилась причина.

Также Politeka писала, что "Маска-2", создатели шоу заинтриговали новым героем.