На шоу «Маскарад» презентовали еще один костюм, который появится во втором сезоне

Как пишет Politeka.net, на официальной странице проекта в Инстаграм появилось фото пушистого монстра розового цвета.

«Новым героем шоу «Маскарад» стал пушистый Бабайка! Фантастический персонаж появился в популярном TikTok доме страны под названием Top Team House @top_team_house и снял свое появление вирусными видеороликами в компании блогеров миллионников», - отметили авторы аккаунта.

В проекте уточнили, что Бабайка будет очень добрым и искренним персонажем, хоть этим мифическим существом и пугают детей.

В комментариях зрители попытались отгадать, кто же скрывается под маской Бабайки.

«Какой няшный. Красивенький», «Больше похож на Йети», «Педан?», «По моему мнению, он больше похож на снежного человека (Йети), но какой он милый!», «Кто-то из блогеров», - пишут пользователи сети.

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