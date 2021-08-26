Хто ж насправді сховався під маскою сьомого героя?

Творці найзагадковішого шоу "Маскарад" розсекретили сьомого персонажа

Як пише Politeka.net, невдовзі на телеекранах транслюватимуть другий сезон популярного шоу "Маскарад". На офіційній сторінці проєкту в Instagram організатори періодично розсекречують загадкових героїв шоу. Так, ми вже знаємо, що українські знаменитості сховані під масками Папуги з Ріо, Нептуна, Арлекіно, Гуски Господині, Медузи Горгони та Кішки.

У коментарях до постів українці щоразу намагаються здогадатися, яку зірку приховали у тому чи іншому образі, адже організатори щоразу дають шанувальникам підказки. Цього разу стало відомо, що новою героїнею шоу стала автентична Мотанка.

"За легендою шоу, Мотанка - це берегиня української культури та стильний, фольклорний персонаж. Її історія пов’язана з обрядами плодючості та продовження роду. У давнину люди вірили, що в Мотанці живе дух пращура. Цей персонаж уособлює в собі вічні цінності, родинний затишок, традиції та рідну землю", - пишуть на сторінці шоу.

Шанувальники "Маскараду" одразу почали писати про свої здогадки, більшість вважає, що це 73-річна співачка Ніна Матвієнко.

У тому числі і з-за рук - на фото видно, що вони належать дорослій людині, може, навіть пенсійного віку, а не молодій дівчині.

"Я думаю, що це Джамала або Tayanna", "Тоня Матвієнко😎", "Не знаю чому, але мені здається що там Оля Сумська", "100 проц це Ніна Матвієнко", - здогадуються фанати.

Однак є й такі, які пишуть, що під маскою Мотанки може ховатися й чоловік.

" Це чоловік, руки чоловічі", "Руки чоловічі", " Руки не зовсім жіночі", - кажуть шанувальники.

Рaніше Politeka писaлa, що хто ховається в костюмі Кішки на новому шоу «Маскарад», упізнали по очах: "Відразу на неї подумала...".

Нагадаємо, що "Кароль, Джамала, MARUV": хто в шоу "Маскарад-2" сховався під маскою небезпечної Медузи Горгони.

A ще Politeka повідомлялa, що Олю Полякову "впізнали" під маскою Гуски на шоу "Маскарад": "Дуже красива".