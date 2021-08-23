Це вже шостий загадковий персонаж на шоу

Продюсери найзагадковішого шоу країни "Маскарад" розповіли, хто буде шостим героєм

Як пише Politeka.net, творці другого сезону популярного шоу "Маскарад" на офіційній сторінці в Instagram почали розсекречувати героїв проєкту. Так, ми вже знаємо, що на телеекранах з’являться Папуга із Ріо, Арлекіно, Нептун, Гуска Господиня та Медуза Горгона.

Нагадаємо, що в описах до постів організатори "Маскараду" завжди дають певні підказки, хто ж може ховатися під тим чи іншим костюмом. Так, цього разу новою героїнею шоу стала зваблива Кішка.

"В моєму житті було багато змагань та конкурсів, але на цей раз я покажу свою грацію, пластичність та справжню с***альність. Моєю головною мрією було мати багато дітей. Я довго шукала справжнє кохання, та навіть декілька разів була заміжня. В решті решт мені пощастило: я знайшла того самого містера-кота. Зараз я дуже щаслива дружина та мама декількох діток", - розповідає про себе Кішка.

На телеекранах Кішка з’явиться в чорному обтислому костюмі, всипаному тисячею золотих страз та з елементами єгипетської символіки. Голову казкової особи прикрашають грайливі вушка з золотим декором.

Шанувальники шоу одразу побачили здогадуватися, хто ж може ховатися в образі Кішки.

"Мішина🔥🔥🔥🔥", "Олена Кравець", "Це Альоша або Сніжана Бабкіна", "Ірина Федишин", "Очима схожа на Бабкіну або Цибульську", " Бабкіна👏", " Снежана Бабкина - по очах зрозуміло", " тут по очах треба думати, дуже палить образ", - пишуть у мережі.

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