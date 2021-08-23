Это уже шестой загадочный персонаж на шоу

Продюсеры самого загадочного шоу страны "Маскарад" рассказали, кто будет шестым героем

Как пишет Politeka.net, создатели второго сезона популярного шоу "Маскарад" на официальной странице в Instagram начали рассекречивать героев проекта. Да, мы уже знаем, что на телеэкранах появятся попугай из Рио, Арлекино, Нептун, гусыня хозяйка и Медуза Горгона.

Напомним, что в описаниях к постам организаторы "Маскарада" всегда дают определенные подсказки, кто же может прятаться под тем или иным костюмом. Так, на этот раз новой героиней шоу стала обольстительная Кошка.

"В моей жизни было много соревнований и конкурсов, но на этот раз я покажу свою грацию, пластичность и настоящую с***ности. Моей главной мечтой было иметь много детей. Я долго искала настоящую любовь, и даже несколько раз была замужем. В конце концов мне повезло: я нашла того самого мистера-кота. Сейчас я очень счастливая жена и мама нескольких деток", - рассказывает о себе Кошка.

На телеэкранах Кошка появится в черном обтягивающем костюме, усыпанном тысячей золотых страз и с элементами египетской символики. Голову сказочной особы украшают игривые ушки с золотым декором.

Поклонники шоу сразу увидели догадываться, кто же может прятаться в образе кошки.

"Мишина 🔥🔥🔥🔥 ", "Елена Кравец", "это Алеша или Снежана Бабкина", "Ирина Федишин", "глазами похожа на Бабкину или Цыбульскую", "Бабкина 👏 ", "Снежана Бабкина - по глазам понятно", "тут по глазам надо думать, очень палит образ", - пишут в сети.

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