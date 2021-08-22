Стало відомо про нового героя шоу «Маскарад»

Як пише Politeka.net, творці проєкту "Маскараду-2" стали поступово розсекречувати персонажів нового сезону шоу. Так, ми вже знаємо, що українські знаменитості ховаються під костюмами Папуги з Ріо, Арлекіно, Нептуна та Гуски Господині.

Тепер стало відомо, що до них приєднається Кішка. Для героїні створили чорний обтислий костюм, всипаний тисячею золотих страз та елементами єгипетської символіки, а голову казкової особи прикрашають грайливі вушка з золотим декором.

Організатори шоу характеризують як мудру, грайливу і трішки хижу.

А так говорить про себе сама Кішка: «В моєму житті було багато змагань та конкурсів, але на цей раз я покажу свою грацію, пластичність та справжню се**уальність. Моєю головною мрією було мати багато дітей. Я довго шукала справжнє кохання, та навіть декілька разів була заміжня. В решті решт мені пощастило: я знайшла того самого містера-кота. Зараз я дуже щаслива дружина та мама декількох діток».

Користувачі Мережі висловили свої припущення стосовно персонажа.

«Це Тіна Кароль», «Очі Тіни», «Тіна Кароль, я відразу за неї подумала як тільки побачила», «Ксенія Мішина», «Мішіна😂 Вона всюди 😂😂 І сюди її запхнуть», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss зізналася, як їй працювалося з українськими зірками на зйомках шоу "Маскарад".

Як повідомляла Politeka, на шоу "Маска" розсекретили першого персонажа 2 сезону, глядачі в захваті.

Також Politeka писала, хто в шоу "Маскарад-2" сховався під маскою небезпечної Медузи Горгони.