Творці шоу "Маска" представили першого героя нового сезону проекту

Як передає Politeka.net, на телеканалах «1+1» і «Україна» готують другий сезон схожих шоу з переодяганнями. Шоу "Маскарад" на "1+1" вже встигло презентувати кілька нових масок, а на шоу "Маска" поки представили тільки першого героя.

Ним стала незвичайна маска, яку назвали Скандал.

"Воууу! Знайомтеся з першою героїнею другого сезону гіпершоу МАСКА - Скандал! Тендітна і витончена маска, зроблена зі шматочків дзеркал, відразу привертає до себе увагу яскравою червоною стрілкою", - відзначили в анонсі шоу.

Відзначається, що спідницю для маски створював дизайнер Назар Дідик. Вона створена зі сторінок журналів і газет, де глядачі зможуть розгледіти знайомі обличчя.

У коментарях глядачі прийшли в захват від першого героя.

"Якщо Полякової не буде в суддях то там вона", "Воу, маска супер! Швидше б побачити всіх", "Воу, чекаємо сезон. Під цією маскою явно не Тіна Кароль, якщо що", - пишуть користувачі Мережі.

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