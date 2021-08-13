Создатели шоу «Маска» представили первого героя нового сезона проекта
Как передает Politeka.net, на телеканалах «1+1» и «Украина» готовят второй сезон похожих шоу с переодеваниями. Шоу «Маскарад» на «1+1» уже успело презентовать несколько новых масок, а на шоу «Маска» пока представили только первого героя.
Ним стала необычная маска, которую назвали Скандал.
«Воууу! Знакомьтесь с первой героиней второго сезона гипершоу МАСКА - Скандал! Хрупкая и изящная маска, сделанная из кусочков зеркал, сразу привлекает к себе внимание яркой красной стрелкой», - отметили в анонсе шоу.
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Отмечается, что юбку для маски создавал дизайнер Назар Дидык. Она создана из страниц журналов и газет, где зрители смогут рассмотреть знакомые лица.
В комментариях зрители пришли в восторг от первого героя.
«Если Поляковой не будет в судьях то там она», «Воу, маска супер! Быстрей бы увидеть всех», «Воу, ждём сезон. Под этой маской явно не Тина Кароль, если что», - пишут пользователи сети.
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