Стало известно про нового героя шоу «Маскарад»

Как пишет Politeka.net, создатели проекта"Маскарада-2" стали постепенно рассекречивать персонажей нового сезона шоу. Так, мы уже знаем, что украинские знаменитости прячутся под костюмами Попугая из Рио, Арлекино, Нептуна и Гуся Хозяйки.

Теперь стало известно, что к ним присоединится кошка. Для героини создали черный обтягивающий костюм, усыпанный тысячей золотых страз и элементами египетской символики, а голову сказочной лица украшают игривые ушки с золотым декором.

Организаторы шоу характеризуют как мудрую, игривую и чуточку хищную.

А так говорит о себе сама Кошка: «В моей жизни было много соревнований и конкурсов, но на этот раз я покажу свою грацию, пластичность и настоящую се**уальность. Моей главной мечтой было иметь много детей. Я долго искала настоящую любовь, и даже несколько раз была замужем. В конце концов мне повезло: я нашла того самого мистера кота. Сейчас я очень счастливая жена и мама нескольких деток».

Пользователи Сети высказали свои предположения относительно персонажа.

"Это Тина Кароль", "глаза Тины", "Тина Кароль, я сразу за нее подумала как только увидела", "Ксения Мишина", "Мишина, она везде и сюда ее запихнут", - пишут в комментариях.

Напомним, Санина из The Hardkiss призналась, как ей работалось с украинскими звездами на съемках шоу "Маскарад".

Как сообщала Politeka, на шоу "Маска" рассекретили первого персонажа 2 сезона, зрители в восторге.

Также Politeka писала, кто в шоу "Маскарад-2" спрятался под маской опасной Медузы Горгоны.