Кто же на самом деле спрятался под маской седьмого героя?

Создатели самого загадочного шоу "Маскарад"рассекретили седьмого персонажа

Как пишет Politeka.net, вскоре на телеэкранах будут транслировать второй сезон популярного шоу "Маскарад". На официальной странице проекта в Instagram организаторы периодически рассекречивают загадочных героев шоу. Так, мы уже знаем, что украинские знаменитости спрятаны под масками Попугая из Рио, Нептуна, Арлекино, Гусыни Хозяйки, Медузы Горгоны и Кошки.

В комментариях к постам украинцы каждый раз пытаются догадаться, какую звезду скрыли в том или ином образе, ведь организаторы каждый раз дают поклонникам подсказки. На этот раз стало известно, что новой героиней шоу стала аутентичная Мотанка.

"По легенде шоу, Мотанка - это берегиня украинской культуры и стильный, фольклорный персонаж. Ее история связана с обрядами плодовитости и продолжения рода. В древности люди верили, что в Мотанке живет дух предка. Этот персонаж олицетворяет в себе вечные ценности, семейный уют, традиции и родную землю", - пишут на странице шоу.

Поклонники "Маскарада" сразу начали писать о своих догадках, большенство думает, что это певица Нина Матвиенко. В том числе и из-за рук - на фото видно, что они принадлежат взрослому человеку, возможно, даже пенсионного возраста, а не молодой девушке.

"Я думаю, что это Джамала или Tayanna","Тоня Матвиенко 😎","Не знаю почему, но мне кажется что там Оля Сумская","100 проц это Нина Матвиенко", - догадываются фанаты.

Однако есть и такие, которые пишут, что под маской Мотанки может скрываться и мужчина.

"Это мужчина, руки мужские", "мужские руки", "руки не совсем женские", - говорят поклонники.

Ранее Politeka писала, что кто прячется в костюме Кошки на новом шоу «Маскарад», узнали по глазам: "Сразу на нее подумала...".

Напомним, что "Кароль, Джамала, MARUV": кто в шоу "Маскарад-2" спрятался под маской опасной Медузы Горгоны.

A еще Politeka сообщала, что Олю Полякову " узнали "под маской Гусыни на шоу" Маскарад":"очень красивая".