Создатели самого загадочного шоу "Маскарад"рассекретили седьмого персонажа
Как пишет Politeka.net, вскоре на телеэкранах будут транслировать второй сезон популярного шоу "Маскарад". На официальной странице проекта в Instagram организаторы периодически рассекречивают загадочных героев шоу. Так, мы уже знаем, что украинские знаменитости спрятаны под масками Попугая из Рио, Нептуна, Арлекино, Гусыни Хозяйки, Медузы Горгоны и Кошки.
В комментариях к постам украинцы каждый раз пытаются догадаться, какую звезду скрыли в том или ином образе, ведь организаторы каждый раз дают поклонникам подсказки. На этот раз стало известно, что новой героиней шоу стала аутентичная Мотанка.
"По легенде шоу, Мотанка - это берегиня украинской культуры и стильный, фольклорный персонаж. Ее история связана с обрядами плодовитости и продолжения рода. В древности люди верили, что в Мотанке живет дух предка. Этот персонаж олицетворяет в себе вечные ценности, семейный уют, традиции и родную землю", - пишут на странице шоу.
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Поклонники "Маскарада" сразу начали писать о своих догадках, большенство думает, что это певица Нина Матвиенко. В том числе и из-за рук - на фото видно, что они принадлежат взрослому человеку, возможно, даже пенсионного возраста, а не молодой девушке.
"Я думаю, что это Джамала или Tayanna","Тоня Матвиенко 😎","Не знаю почему, но мне кажется что там Оля Сумская","100 проц это Нина Матвиенко", - догадываются фанаты.
Однако есть и такие, которые пишут, что под маской Мотанки может скрываться и мужчина.
"Это мужчина, руки мужские", "мужские руки", "руки не совсем женские", - говорят поклонники.
Ранее Politeka писала, что кто прячется в костюме Кошки на новом шоу «Маскарад», узнали по глазам: "Сразу на нее подумала...".
Напомним, что "Кароль, Джамала, MARUV": кто в шоу "Маскарад-2" спрятался под маской опасной Медузы Горгоны.
A еще Politeka сообщала, что Олю Полякову " узнали "под маской Гусыни на шоу" Маскарад":"очень красивая".