Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук показал себя в неожиданном образе перед съемками шоу «Маска»
Как известно, на днях стартовали съемки второго сезона полюбившегося украинцам музыкального шоу «Маска». Его ведущий остался бессменным – представлять переодетых участников и общаться со звездными детективами будет Владимир Остапчук.
Как пишет Politeka.net, в своих Сториз шоумен поделился новыми кадрами, на которых показал, как визажисты готовят его к съемкам. На видео ему поправляют макияж, а также старательно укладывают парик со слегка более длинными волосами.
«Я вас очень попрошу: не смотрите на мой внешний вид, потому что мы готовимся к очередному выпуску шоу «Маска»…к съемкам», - произносит на кадрах Остапчук.
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В этот момент челку его парика начинают закалывать на бок, делая прическу ведущего немного старомодной и кокетливой.
«Блин, я на какую-то Клаву похож! «Тамара Ивановна, добрый день!», - произносит Остапчук забавным голосом, а затем сам начинает смеяться над своим новым образом.
«Теперь я Клава Петровна», - резюмировал шоумен.
Напомним, съемки нового сезона "Маска" экстренно прервали, выяснилась причина.
Как сообщала Politeka, ведущий "Співають всі" Остапчук похвастался новым "членом" семьи.
Также Politeka писала, что Владимир Остапчук опозорился в гостях у строгой Оли Фреймут.