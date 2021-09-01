Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук показал себя в неожиданном образе перед съемками шоу «Маска»

Как известно, на днях стартовали съемки второго сезона полюбившегося украинцам музыкального шоу «Маска». Его ведущий остался бессменным – представлять переодетых участников и общаться со звездными детективами будет Владимир Остапчук.

Как пишет Politeka.net, в своих Сториз шоумен поделился новыми кадрами, на которых показал, как визажисты готовят его к съемкам. На видео ему поправляют макияж, а также старательно укладывают парик со слегка более длинными волосами.

«Я вас очень попрошу: не смотрите на мой внешний вид, потому что мы готовимся к очередному выпуску шоу «Маска»…к съемкам», - произносит на кадрах Остапчук.

В этот момент челку его парика начинают закалывать на бок, делая прическу ведущего немного старомодной и кокетливой.

«Блин, я на какую-то Клаву похож! «Тамара Ивановна, добрый день!», - произносит Остапчук забавным голосом, а затем сам начинает смеяться над своим новым образом.

«Теперь я Клава Петровна», - резюмировал шоумен.

Напомним, съемки нового сезона "Маска" экстренно прервали, выяснилась причина.

Как сообщала Politeka, ведущий "Співають всі" Остапчук похвастался новым "членом" семьи.

Также Politeka писала, что Владимир Остапчук опозорился в гостях у строгой Оли Фреймут.