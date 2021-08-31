Телеведущий Владимир Остапчук сейчас состоит во втором браке. Его избранница — Кристина Горняк

У пары нет детей, и пока что они не заявляли о том, что хотели бы сына или дочку. Однако в Инстаграм-профиле Владимира появилась публикация, где он рассказал о пополнении в семье.

Как пишет Politeka.net, сначала поклонники подумали о том, что Кристина Горняк тайно родила Владимиру наследника. Но Остапчук поспешил объяснить — речь идет о новом домашнем гаджете.

"А у нас пополнение! Нет, не то, о котором вы успели подумать. Полагаю, что этот пылесос—самый умный среди всех моих друзей!", — написал Владимир Остапчук в описании к фотографии с новым "членом" семьи.

"Отличный помощник", "Класс!", "Пылесос? А я уж подумала!", — пишут в комментариях поклонники телеведущего Владимира Остапчука.

Ранее Politeka писала, что в сети раскрыли подробности нового сезона шоу "Маска", украинцы возмущены: "Почему так...".

Напомним, что "Маска-2", создатели шоу заинтриговали новым героем: "Могу заложиться это...".

A еще Politeka сообщала, что Владимир Остапчук опозорился в гостях у строгой Оли Фреймут: "Играет и переигрывает".