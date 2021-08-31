Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с Ольгой Фреймут записал очередной выпуск программы"НіНіНі"

Как пишет Politeka.net, телеведущая Ольга Фреймут на своем You Tube канале запустила специальный проект "НіНіНі", в котором рассказывает правила этикета вместе со звездными гостями. На этот раз эксинспектор посетил ведущий популярного шоу "Співають всі" Владимир Остапчук.

В новом выпуске проекта Остапчук и Фреймут рассказали о том, как быть идеальным гостем, что лучше дарить и так далее. На видео (по сценарию) Остапчук вел себя довольно забавно: он вытирал руки о штаны, много ел и остроумно шутил, а Фреймут, по сценарию, постоянно его поправляла.

Поклонникам проекта "НіНіНі" в целом понравился новый выпуск, однако они раскритиковали Остапчука, многие написали, что телеведущий перестарался и все было слишком неестественно.

"Предыдущий выпуск был лучше, видно, что было наиграно, больше трушности и тогда рейтинги вырастут)", "я бы хотела написать о том, что все очень наигранно, мы хотим искренности, хотим правдивых эмоций", "Слишком наигранно (со стороны молодого человека)...", "Постановление жесть, актерский состав не очень", " да, действительно, как уже писали выше, Остапчук играет и переигрывает, это видно и не очень выглядит, а вы, Оля, прекрасная ❤", - пишут в сети.

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