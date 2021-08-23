Український телеведучий Володимир Остапчук показав пародію на Тіну Кароль

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук, який вже робив пародії на уроки етикету від Ольги Фреймут і записав пародію на кліп співачки Насті Каменських "дівчатка рулять" (свій ролик він назвав "Пацики мутять") на цьому не зупинився. Нові кадри ведучий виставив в сторіс свого Instagram.

Володимир Остапчук вирішив зобразити Тіну Кароль у кліпі на пісню" Скандал", який зняв Ізраїльський режисер Indy Hait.

І якщо Кароль для зйомок у кліпі довго тренувалася і навіть схудла на 6 кілограмів, щоб в кадрі похвалитися гнучкістю і розтяжкою, то Остапчук морочитися не став.

Свою "постановку" телеведучий показав просто в гримерці.

Кароль на витівку Остапчука поки ніяк не відреагувала.

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