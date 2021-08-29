Ведучий нового шоу "Співають всі" Володимир Остапчук показав, як теща зустрічає його з роботи

Як пише Politeka.net, популярний український телеведучий Володимир Остапчук нещодавно став ведучим нового сезону найспівочішого шоу країни "Співають всі".

У своєму Instagram Остапчук часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя, у тому числі й розповідає про зйомки шоу. Цього разу ведучий опублікував світлину із головою суддівського складу "Співають всі" Наталією Могилевською та російським співаком Валерієм Міладзе, який став запрошеною зіркою.

Зауважимо, що нещодавно на телеекранах вийшов новий випуск шоу. Серед інших на сцені свій хіт "Салют, Віра" виконав і Валерій Меладзе. Шанувальникам "Співають всі" не сподобалося, що Меладзе з’явився на шоу. Вони назвали це ганьбою.

Окрім цього, в Instagram Остапчук розповів, що після роботи заїхав на сніданок до батьків своєї другої дружини Христини Горняк. Ведучий показав, що теща на сніданок приготувала йому піцу. За словами Остапчука, на городі в його тещі ростуть дуже смачні помідори.

"Ой, піца? На сніданок?", - жартує ведучий.

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