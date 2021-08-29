Ведущий нового шоу "Співають всі" Владимир Остапчук показал, как теща встречает его с работы

Как пишет Politeka.net, популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук недавно стал ведущим нового сезона найспивочишого шоу страны "Співають всі".

В своем Instagram Остапчук часто делится с поклонниками подробностями личной жизни, в том числе и рассказывает о съемках шоу. На этот раз ведущий опубликовал фотографию с главой судейского состава "Співають всі" Натальей Могилевской и российским певцом Валерием Меладзе, который стал приглашенной звездой.

Заметим, что недавно на телеэкранах вышел новый выпуск шоу. Среди прочих на сцене свой хит "Салют, Вера" исполнил и Валерий Меладзе. Поклонникам "Співають всі" не понравилось, что Меладзе появился на шоу. Они назвали это позором.

Кроме этого, в Instagram Остапчук рассказал, что после работы заехал на завтрак к родителям своей второй жены Кристины Горняк. Ведущий показал, что на завтрак теща приготовила ему пиццу. По словам Остапчука, на огороде в его тещи растут очень вкусные помидоры.

"Ой, пицца? На завтрак?", - шутит ведущий.

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