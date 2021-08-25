Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука розповіла про те, що її вразило під час поїздки до Львова, і поділилася атмосферними фото

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Христина Гірник розповів про поїздку в старовинне українське місто.

Так, дружина ведучого нового шоу "Співають всі" зізналася, що під час її нещодавньої подорожі до Львова особливе враження на неї справили місцеві заклади та кухня.

"Якщо ви мрієте поїхати в гарне місто, а ще й смачне, то вам точно до Львова! Вулички Львова - це окрема насолода для очей, так, багато чого потребує реставрації, але навіть це надає якийсь шарм", - розповіла Гірник.

Вона також розповіла про смачні страви, які спробувала під час візиту до міста.

Крім того, Христина поділилася атмосферними фото, на яких вона позує у львівських закладах. На одному зі знімків вона була одягнена в оригінальну сукню, що віддалено нагадує сучасну варіацію вишиванки.

"Що я можу сказати, так це те, що Львів, ти крутий!", - додала в кінці свого поста Гірник.

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