Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала о том, что ее впечатлило во время поездки во Львов, и поделилась атмосферными фото

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Кристина Горняк рассказал о поездке в старинный украинский город.

Так, жена ведущего нового шоу "Співають всі" призналась, что во время ее недавнего путешествия во Львов особое впечатление на нее произвели местные заведения и кухня.

«Если вы мечтаете поехать в красивый город, а ещё и вкусный, то вам точно во Львов! Улочки Львова - это отдельная услада для глаз, да, многое нуждается в реставрации, но даже это придаёт некий шарм», - рассказала Горняк.

Она также рассказала о вкусных блюдах, которые попробовала во время визита в город.

Кроме того, Кристина поделилась атмосферными фото, на которых она позирует во львовских заведениях. На одном из снимков она была одета в оригинальное платье, отдаленно напоминающее современную вариацию вышиванки.

«Что я могу сказать, так это то, что Львов, ты крутой!», - добавила в конце своего поста Горняк.

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