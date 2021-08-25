Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала о том, что ее впечатлило во время поездки во Львов, и поделилась атмосферными фото
Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Кристина Горняк рассказал о поездке в старинный украинский город.
Так, жена ведущего нового шоу "Співають всі" призналась, что во время ее недавнего путешествия во Львов особое впечатление на нее произвели местные заведения и кухня.
«Если вы мечтаете поехать в красивый город, а ещё и вкусный, то вам точно во Львов! Улочки Львова - это отдельная услада для глаз, да, многое нуждается в реставрации, но даже это придаёт некий шарм», - рассказала Горняк.
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Она также рассказала о вкусных блюдах, которые попробовала во время визита в город.
Кроме того, Кристина поделилась атмосферными фото, на которых она позирует во львовских заведениях. На одном из снимков она была одета в оригинальное платье, отдаленно напоминающее современную вариацию вышиванки.
«Что я могу сказать, так это то, что Львов, ты крутой!», - добавила в конце своего поста Горняк.
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