Христина Горняк, дружина ведучого шоу "Співають всі" Володимира Остапчука, показала свою насичену подіями суботу
34-річна красуня опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Традиційно, день подружжя Остапчуків почався зі сніданку, який вони обов'язково проводять разом, причому не в стінах власного будинку, вважаючи за краще їсти в ресторані.
Збираючись, Христина похвалилася своїм новим образом - утеплившись до осені. Дівчина одягла білу футболку, джинси, піджак кавового відтінку й накинула на плечі модну тільняшку.
"Що, осінь прийшла... хоч сьогодні і сонячний день, але все ж я тепліше одяглася, тому що я думаю, там не жарко", - повідомила вона, знімаючи своє відображення в дзеркалі.
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Вже в ресторані Горняк зняла їх з Остапчуком сніданок, і злегка збентежила вминаючого яйця-пашот Володимира.
"Приємного, зайчик", - побажала вона йому.
Після цього задоволена дружина ведучого "Співають всі" повідомила, що готується до свого тренінгу (Христина проводить мотиваційні заходи для жінок).
"Скоро ми побачимося з вами, ура! Моя душа співає, - не стримала вона емоцій. - Їду на локацію в ресторан, щоб все подивитися, розстановку столів, як красивенько вас всіх посадити... Дівчатка, це буде так круто!"
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