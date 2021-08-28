Кристина Горняк, жена ведущего шоу "Співають всі" Владимира Остапчука, показала свою насыщенную событиями субботу

34-летняя красотка опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Традиционно, день четы Остапчуков начался с завтрака, который они обязательно проводят вместе, причем не в стенах собственного дома, предпочитая есть в ресторане.

Собираясь, Кристина похвасталась своим новым образом - утеплившись к осени. Девушка надела белую футболку, джинсы, пиджак кофейного оттенка и накинула на плечи модную тельняшку.

"Что, осень пришла... хоть сегодня и солнечный день, но все же я потеплее оделась, потому что я думаю, там не жарко", - сообщила она, снимая свое отражение в зеркале.

Уже в ресторане Горняк засняла их с Остапчуком завтрак, и слегка смутила уминающего яйца-пашот Владимира.

"Приятного, зайчик", - пожелала она ему.

После этого довольная жена ведущего "Співають всі" сообщила, что готовится к своему треннингу (Кристина проводит мотивационные мероприятия для женщин).

"Скоро мы увидимся с вами, ура! Моя душа поет, - не сдержала она эмоций. - Еду на локацию в ресторан, чтобы все посмотреть, расстановку столов, как красивенько вас всех посадить... Девочки, это будет так круто!"

Напомним, новая жена ведущего "Співають всі" Остапчука призналась, чем ее покорил Львов: "Это услада для..."

Как сообщала Politeka, Горняк без стеснения "оседлала" Остапчука на улице: "Какие вы..."

Также Politeka писала, что Горняк пожаловалась на недостатки отдыха с мужем: "Минус путешествий вдвоем..."