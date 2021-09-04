Создатели популярного шоу "Маска" рассекретили нового героя проекта

Как пишет Politeka.net, на телеканале "Украина" стартовали съемки второго сезона популярного шоу "Маска". Догадываться, какая звезда спрятанная под невероятно красивыми костюмами, украинцы будут вместе с детективами – певцами NK, Олей Поляковой, Олегом Винником, Дзидзьо и Андреем Данилко. Ведущим шоу стал Владимир Остапчук.

На официальной странице шоу в Instagram уже успели рассекретить двух героев шоу – ими стали необычная маска "Скандал" и яркая "Фея". На этот раз создатели шоу рассказали, что третьим персонажем стал "Белый Тигр".

"Он – капитан межгалактического корабля. Тигр – самый жаркий костюм, ведь его мех и лакированный темно-синий плащ имеют паралоновую основу", - написали на странице шоу.

В комментариях поклонники "Маски" традиционно начали делиться догадками, кто же спрятался под этой маской.

"Поплавский", "Иво Бобул 😂 ", "Макс Барских 🤣 ", "Эктор Хименес-Браво", "Коляденко", - пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что яркая Фея с нового сезона шоу "Маска" заставила украинцев теряться в догадках: "Это Повар или...".

Напомним, что Полякова с удивительной прической засветила Винника и Каменских на съемках "Маски": эксклюзивные кадры.

A еще Politeka сообщала, что Фея с нового сезона шоу "Маска" озадачила украинцев подсказкой: "Ани Лорак или София Ротару".