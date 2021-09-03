Українці, після підказки від яскравої феї з нового сезону шоу "Маска", губляться в здогадах

Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник. Також з ними буде Андрій Данилко.

Цього разу на сторінці телешоу "Маска" опублікували нове відео. На кадрах персонаж шоу яскрава Фея дала підказку про свою особистість. Вона чаклує перед собою, а після зникає.

"Краса наш ніжний Фея потрібно насолоджуватися кожну секунду, адже в будь-який момент загадковий героїня може просто зникнути! 😍 Хто знає, можливо, в це теж є підказка? Як думаєте, хто може ховатися під цей неймовірний костюм?", запитують на сторінці.

Шанувальники губляться в здогадах і предпологают різні варіанти: "Ліда чи або Таяна", "Маша Єфросиніна", " Алла Кудлай?", "Мені здається що під цією маскою Леся Нікітюк🎭 😁", "Можливо, під маскою чоловік", "Ані Лорак чи Софія Ротару".

Раніше повідомлялося, Яскрава Фея з нового сезону шоу "Маска" змусила українців губитися в здогадах: "Це Кухар або..."

Також, повернення Андрія Данилка на ТБ в яскравому амплуа викликало ажіотаж: "Все, тепер можна дивитися"

Politeka розповідала, зйомки нового сезону "Маска" екстрено перервали, з'ясувалася причина: "У нас в павільйоні..."