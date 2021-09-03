Відома співачка Оля Полякова показала ексклюзивні кадри зі зйомок другого сезону шоу "Макса", яке виходить на телеканалі "Україна"

Як передає Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося сторіс, записане на зйомках популярного шоу. Як відомо, перший сезон "Маски" був неймовірно успішний, тому продюсери шоу відразу ж запустили в роботу другий сезон.

Судячи зі сторіс зірки, суддями-детективами шоу залишилися ті самі артисти, які були в першому сезоні. Поруч з ошатною Поляковою, на голові якої красувалася троянда з волосся, сидів Андрій Данилко. Артист як і раніше був одягнений в чорний одяг, кепку і маску, яку він спустив на підборіддя.

Засвітила Полякова й інших колег. На відео засвітився Дзідзьо, Настя Каменських та Олег Винник. Всі зірки виглядали натхненними і готовими до нових вражень. Варто відзначити, що детективи на шоу «Маска» відрізняються особливо екстравагантною поведінкою. У першому сезоні вони спровокували чимало скандалів.

Нагадаємо, що Полякова влізла в шкіряну сукню зі шнурівкою, яка мало, що приховала: фото зі зйомок.

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