Скандал з Олею Поляковою та Валерієм Меладзе, схоже, отримав новий виток

37-річна артистка розповіла в інтерв'ю "Зірковому шляху", чи вибачився перед нею Меладзе за те, що назвав її "фріком", передає Politeka.net.

За словами Олі, до неї дійшла інформація, що Валерій шкодує про сказане, алеособисто він так і не приніс їй свої вибачення.

"Я чула, що він шкодує про те, що він сказав. Мені це передали з вашого каналу з проекту "Співають всі", коли він був у вас в гостях... Що він говорив одному з продюсерів, що він шкодує. Але сам не подзвонив мені. Я думаю, що з часом ми може і помиримося, але ми не сварилися, розумієте? Я за те, щоб люди один одного не знецінювали, щоб якось піднестися. Але не можна давати себе ображати, дівчата. Завжди кажу, не мовчіть, відразу "бийте в пику", сказала б моя Аліса (молодша дочка Полякової, - ред.)", - заявила артистка.

Нагадаємо, Валерій Меладзе назвав Полякову "фріком", коли коментував у програмі "Обережно: Собчак" скандал зі своїм старшим братом Костянтином, Ані Лорак і харасментом. Оля отримала невтішну ремарку від Валерія за те, що встала на захист Кароліни, якій старший з Меладзе, нібито пропонував співпрацю в обмін за романтичні стосунки.

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