Скандал с Олей Поляковой и Валерием Меладзе, похоже, получил новый виток

37-летняя артистка рассказала в интервью "Зірковому шляху", извинился ли перед ней Меладзе за то, что назвал ее "фриком", передает Politeka.net.

По словам Оли, до нее дошла информация, что Валерий сожалеет о сказанном, но вот лично он так и не принес ей свои извинения.

"Я слышала, что он жалеет о том, что он сказал. Мне это передали с вашего канала из проекта "Співають всі", когда он был у вас в гостях... Что он говорил одному из продюсеров, что он жалеет. Но сам не позвонил мне. Я думаю, что со временем мы может и помиримся, но мы не ссорились, понимаете? Я за то, чтобы люди друг друга не обесценивали, чтобы как-то вознестись. Но нельзя давать себя обижать, девчонки. Всегда говорю, не молчите, сразу "бейте в морду", сказала б моя Алиса (младшая дочь Поляковой, - ред.)", - заявила артистка.

Напомним, Валерий Меладзе назвал Полякову "фриком", когда комментировал в программе "Осторожно: Собчак" скандал со своим старшим братом Константином, Ани Лорак и харассментом. Оля получила нелестную ремарку от Валерия за то, что встала на защиту Каролины, которой старший из Меладзе, якобы предлагал сотрудничество в обмен за романтические отношения.

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