Известная певица Оля Полякова произвела фурор новым образом и прической

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова, которую после концерта ко Дню независимости жестко раскритиковали в сети, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звезда выложила в сеть очаровательное фото в новом образе и произвела настоящий фурор.

На фотографии, которую Оля сделала сама, она появилась в светлой блузке, которую почти полностью прикрывает ее густая шевелюра. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, восхищение фанатов вызвал необычный оттенок – что-то среднее между рыжим и розовым. А вот на лице совсем нет макияжа, она с серьезным видом смотрит в камеру.

В подписи к фотографии Полякова рассказала о старте съемок нового сезона шоу "Маска". Поклонники тут же принялись комментировать снимок звезды: "Джоконда", "Самая красивая женщина Украины", "Какой классный цвет волос. Оля, ты – как куколка. Оставляй реально, сразу на 15 лет моложе", "Вау", "Просто красотка", "Ничего себе", "Прикольная с таким цветом волос, идет!", "Богиня".

Напомним, Полякову прорвало после Дня Независимости, высказала все, что думает: "Я не Матвиенко и не Повалий".

Как сообщала Politeka, Оля Полякова засветила роскошную фигуру на белоснежной яхте: "Богиня грации и красоты".

Также Politeka писала, что Андре Тан, Никитюк и другие решили не молчать после эмоциональной тирады Поляковой: "Не предавай...".