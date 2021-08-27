Украинская певица Оля Полякова отреагировала на критику своего творчества
Артистка записала видеообращение и опубликовала его на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net.
Так, Полякова отметила, что ее часто критикуют за легкомысленный репертуар, и просят чего-то нового и со смыслом. Певица заявила, что прислушивается к пожеланиям, однако угодить все равно не получается.
Так, на концерте "Национальная легенда Украины" Полякова исполнила песню "Виват, Король". После этого ее сравнили со знаменитой артисткой Тамарой Гвердцители, и заявили, что Полякова не дотянула ноту.
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«Ничего, что я пела на терцию выше, чем у Тамары, и на октаву выше, чем были все ее высокие ноты?» – возмутилась Полякова.
Также певица добавила, что ее упрекают за исполнение песен на языке страны-агрессора России. Полякова ответила, что специально исполнила песню на украинском – «Сіла птаха». Но тут ее уже раскритиковали за манеру исполнения.
Полякову поддержали поклонники и коллеги по шоу-бизнесу.
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