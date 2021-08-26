Украинская телеведущая Леся Никитюк попросила помощи у украинцев, чтобы превзойти коллег Надю Дорофееву и Настю Каменских
Популярная телеведущая решила попросить поклонников о помощи и поддержке, поскольку хочет выиграть в очередном конкурсе. Среди кандидатов на победу в данной номинации участвуют Надя Дорофеева, Настя Каменских и Владимир Остапчук.
Как оказалось, звезды стали претендентами в конкурсе о популярных звездных блогах. Номинируются медийные деятели, ведущие блоги о своей жизни и досуга. Участники должны быть известными в медиапространстве.
Леся сделала скрин с кандидатами и показала себя, попросив поддержать ее кандидатуру. Во время съемок на очередном шоу артистка заметила, что снимается с самого утра, но уделить время немного Инстаграму она может.
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Также Леся показала фото, где была в вышиванке с украинскими узорами. Девушка взялась руками за волосы, улыбнувшись.
"Максимально люблю, максимально объездила все твои регионы на «Ле Маршрутка» и еще раз убедилась что ты - лучшая, Украина", - написала звезда под фото.
"Файна украиночка", "Красива ты и вишиванка, красивые вещи говоришь", "С помощью Ле маршрутки убедилась что Украина лучшая, рекомендую посмотреть если еще не видели", - написали фанаты.
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