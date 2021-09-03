Известная певица Оля Полякова показала эксклюзивные кадры со съемок второго сезона шоу «Макса», которое выходит на телеканале «Украина»

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось сторис, записанное на съемках популярного шоу. Как известно, первый сезон «Маски» был невероятно успешен, поэтому продюсеры шоу сразу же запустили в работу второй сезон.

Судя по сторис звезды, судьями-детективами шоу остались те самые артисты, которые были в первом сезоне. Рядом с нарядной Поляковой, на голове которой красовалась роза из волос, сидел Андрей Данилко. Артист по-прежнему был одет в черную одежду, кепку и маску, которую он спустил на подбородок.

Засветила Полякова и других коллег. На видео засветился Дзидзьо, Настя Каменских и Олег Винник. Все звезды выглядели воодушевленными и готовыми к новым впечатлениям. Стоит отметить, что детективы на шоу «Маска» отличаются особенно экстравагантным поведением. В первом сезоне они спровоцировали немало скандалов.

Напомним, что Полякова влезла в кожаное платье со шнуровкой, которое мало, что скрыло: фото со съемок.

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