Популярна співачка Оля Полякова показала новий незвичайний образ для зйомок у шоу "Маска"

Популярна виконавиця бажає завжди бути в центрі уваги і не боїться скандальних витівок, причому стиль для появ на публіці зірка не змінює. Полякова завжди вибирає максимально відкриті наряди досить незвичайного дизайну з яскравими відтінками.

Цей раз не був винятком, на зйомці чергового ефіру майбутнього другого сезону шоу "Маска «Полякова блищала в досить ексцентричному» кричущому" образі. Чорне плаття зі шкіри з червоними вставками і на шнурівці з боків виглядало досить вражаюче.

А її незвичайна маска на голові в поєднанні з аксесуарами, що викликає макіяжем з червоними відтінками перетворили Полякову в справжню бунтарку. Зірка поспішила показати своє вбрання відразу ж перед стартом роботи.

Біля суддівського крісла вона покрутилася і всіляко демонструвала, наскільки обтягуючий у неї наряд.

Також, на самому початку зйомок першого ж ефіру Оля Полякова відразу поділилася з фоловерами фотографіями. Вже сидячи за столом, зірка блиснула незвичайним чином. Так, в сторіс вона опублікувала кілька кадрів, де показала наряд з вельми нестандартних ракурсів.

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