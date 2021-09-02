Популярная певица Оля Полякова показала новый необычный образ для съемок в шоу "Маска"

Популярная исполнительница желает всегда быть в центре внимания и не боится скандальных выходок, причем стиль для появлений на публике звезда не меняет. Полякова всегда выбирает максимально открытые наряды довольно необычного дизайна с яркими цветами.

Этот раз не был исключением, на съемке очередного эфира грядущего второго сезона шоу «Маска» Полякова блистала в довольно эксцентричном «кричащем» образе. Черное платье из кожи с красными вставками и на шнуровке по бокам выглядело весьма впечатляюще.

А ее необычная маска на голове в сочетании с аксессуарами, вызывающим макияжем с алыми оттенками превратили Полякову в настоящую бунтарку. Звезда поспешила показать свой наряд сразу же перед стартом работы.

Возле судейского кресла она покрутилась и всячески демонстрировала, насколько обтягивающий у нее наряд.

Также, в самом начале съемок первого же эфира Оля Полякова сразу поделилась с фолловерами фотографиями. Уже сидя за столом, звезда сверкнула необычным образом. Так, в сторис она опубликовала несколько кадров, где показала наряд с весьма нестандартных ракурсов.

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