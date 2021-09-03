Відома співачка Оля Полякова викликала фурор новим образом і зачіскою
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова, яку після концерту до Дня Незалежності жорстко розкритикували в мережі, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірка виклала в мережу чарівне фото в новому образі і викликала справжній фурор.
На фотографії, яку Оля зробила сама, вона з'явилася в світлій блузці, яку майже повністю прикриває її густа шевелюра. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, захоплення фанатів викликав незвичайний відтінок – щось середнє між рудим і рожевим. А ось на обличчі зовсім немає макіяжу, вона з серйозним виглядом дивиться в камеру.
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У підписі до фотографії Полякова розповіла про старт зйомок нового сезону шоу "Маска". Шанувальники тут же почали коментувати знімок зірки: "Джоконда", "Найкрасивіша жінка України", "Який класний колір волосся. Оля, ти - як лялечка. Залишай реально, відразу на 15 років молодше", "Вау", "Просто красуня", "Нічого собі", "Прикольна з таким кольором волосся, йде!", "Богиня".
Нагадаємо, Полякову прорвало після Дня Незалежності, висловила все, що думає: "Я не Матвієнко і не Повалій".
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Також Politeka писала, що Андре Тан, Нікітюк та інші вирішили не мовчати після емоційної тиради Полякової: "Не зраджуй...".