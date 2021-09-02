Українці бурхливо відреагували на презентацію нової героїні другого сезону шоу "Маска", оголосивши її образ найкрасивішим на шоу

Як відомо, раніше стартували зйомки нових епізодів вподобаного багатьом проекту, в якому команді зіркових детективів потрібно відгадувати, хто зі знаменитостей ховається за тим чи іншим екстравагантним чином.

Як пише Politeka.net, цього разу на офіційній сторінці шоу в Instagram представили нову учасницю 2-го сезону. Їй стала маска на ім'я Фея. Наряд для цього образу вийшов дійсно розкішним: різнобарвне щільне плаття, сяюче боді, величезні крила і карнавальна маска.

"Знайомтеся з новою героїнею шоу Маска! Яскрава Фея!..Ця ідеальна леді точно стане зіркою нашої сцени і добрим другом для кожного глядача. Блискучий образ створила художниця по костюмах Леся Патока. На шоломі феї виблискують понад 2000 каменів, вага її крил-10 кілограмів, а їх розмах - 2,5 метра", - йдеться в повідомленні.

У коментарях українці прийшли в захват від костюма і тут же почали гадати, хто може під ним ховатися. Варто відзначити, що поки думки на цей рахунок сильно розходяться.

"Це найкраща маска", "так, на Полякову скидається, але це точно не вона", "бомбезна фея", "Злата Огневич", "Катерина Бужинська", "відразу подумала Ліда Лі а – асоціації", "це Катерина Кухар або Анна Різатдінова", "Камалія", "Тіна Кароль", "яка красива героїня. Боже, неймовірна маска. Це мабуть буде моя улюблениця в цьому сезоні", - пишуть люди.

Нагадаємо, новий герой шоу "Маскарад-2" зачарував публіку, перші фото костюма.

Як повідомляла Politeka, зйомки нового сезону "Маска" екстрено перервали, з'ясувалася причина.

Також Politeka писала, що "Маска-2", творці шоу заінтригували новим героєм.