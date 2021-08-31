Украинский певец Олег Винник предстал в окружении мужчин в черном
Артист завоевал любовь публики, поэтому сейчас его приглашают на съемки различных шоу, пишет Politeka.net.
В частности, Винник был детективом в первом сезоне шоу "маска", и, видимо, будет им и во втором сезоне.
Артист поделился закадровыми снимками, сделанными на сцене проекта. На кадрах певец позировал в окружении "серьезных парней" в черных костюмах - это охрана на шоу.
"Все под контролем 👌😎", - подписал фото певец.
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За час публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.
"Олег Анатольевич, самый чуткий и красивый контроль можете предоставить только Вы❤️", "Какие вы классные! 🔥 Охрана супер! С нетерпением ждем сезон! ❤️", "Ого, я бы тоже хотела такую охрану 🤣😅 фотка классная", "Я не сомневаюсь, Олег, в вас.Вы огонь.🔥🔥🔥", "Контроль серьезный 🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, в первом сезоне Олег Винник также был одним из участников, которого сразу рассекретили, и он занял место в кресле детектива.
Примечательно, что шоу "Маска" завоевала огромную популярность среди украинцев.
Премьеру первого сезона проекта пересмотрели пять миллионов зрителей. Суть шоу в том, чтобы отгадать, кто из звезд скрывается под маской.
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